per capire davvero come funziona il mondo uno deve morire almeno una volta

Un'affermazione suggerisce che per comprendere realmente il funzionamento del mondo, una persona dovrebbe morire almeno una volta. Non ci sono altri dettagli o fonti che confermino questa opinione, che appare come una riflessione personale piuttosto che un fatto verificato. La frase evidenzia un punto di vista filosofico o esistenziale sulla conoscenza e l’esperienza umana, senza ulteriori approfondimenti o contestualizzazioni.

‘Nella vita, se uno vuol capire, capire sul serio come stanno le cose di questo mondo, deve morire almeno una volta’. L’afferma, saggiamente, il rabbino di Genova Haim Fabrizio Cipriani nell’ottimo libro La Torah in noi. Nondimeno succede che in alcune parti di questo mondo si muoia più di una volta. La prima per scelta, casualità o destino e la seconda per dimenticanza o, peggio, per distrazione. La parola in questione deriva dal latino e indica separazione e allontanamento. Esprime un’attrazione che conduce altrove o l’allontanamento dal momento presente, dal mondo, dal concreto quotidiano. I sinonimi di distratto sono vari e alcuni di questi aiutano a cogliere le ricadute della distrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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