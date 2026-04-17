Trump | Il Papa deve capire che il mondo è crudele Una petroliera sudcoreana attraversa Hormuz – La diretta

In un contesto di tensione internazionale, il presidente ha dichiarato che il Papa dovrebbe comprendere la durezza del mondo. Nel frattempo, una petroliera sudcoreana ha attraversato lo stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha affermato di essere pronto a riconsegnare materiale nucleare agli Stati Uniti. Le parti coinvolte si dicono molto vicine a raggiungere un accordo per concludere il conflitto.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

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