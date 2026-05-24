La terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, che si terrà da martedì 9 a sabato 13 giugno a Budapest, in Ungheria, località in cui andrà in scena anche la Finale, prevista dal 26 al 28 giugno, vedrà al via ben 11 azzurri. Saranno in gara sei italiane e cinque azzurri, con la regola dei passaporti che impone che al massimo quattro atleti della medesima nazionalità abbiano accesso alle semifinali: importanti rientri in casa Italia, alla ricerca dei pass per l’ultimo atto stagionale del circuito. Nel settore femminile, infatti, rientrerà in gara sul massimo circuito internazionale Elena Micheli, che sarà affiancata da Francesca Tognetti, Ludovica Montecchia, Valentina Martinescu, Alice Rinaudo ed Irene Prampolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Budapest: torna in gara Elena Micheli

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