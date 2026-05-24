Il Papa Leone XIV ha visitato per la prima volta la Terra dei Fuochi, incontrando diversi genitori di bambini deceduti. Una madre ha detto che suo figlio è morto e ha sottolineato che il messaggio del Pontefice è forte, ma lo Stato e il governo devono assumersi le responsabilità. La visita si è svolta ad Acerra, dove sono stati ascoltati i racconti di chi ha perso familiari a causa delle condizioni ambientali.

«Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente», ha detto il Papa Leone XIV ricordando che in quegli stessi luoghi sarebbe voluto andare anche Papa Francesco, il 24 maggio 2020, ma fu bloccato dalla pandemia. E ha aggiunto: «Il grido di questa terra è stato avvertito più drammaticamente, a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione». «Ci ha detto di non abbassare la guardia e di continuare a denunciare», ha raccontato Marzia Caccioppoli, dell'associazione Noi genitori di tutti, in un'intervista a Repubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, è la prima volta nella storia. Una madre: «Mio figlio è morto. Il messaggio del Pontefice è forte però il problema deve essere risolto dallo Stato e dal governo. Devono assumersi la responsabilità di questo tradimento verso il popolo»

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Papa Leone XIV alla Terra dei fuochi: le famiglie con le loro foto e il saluto a don Patriciello

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