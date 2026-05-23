Leone nella Terra dei Fuochi prima volta di un Papa | Qui per raccogliere le vostre lacrime

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un Papa è arrivato nella zona nota come Terra dei Fuochi, per la prima volta. Ha detto di essere lì per ascoltare le testimonianze di chi ha perso familiari a causa dell’inquinamento ambientale. Ha aggiunto che il suo obiettivo era raccogliere le lacrime di chi ha subito danni da attività di persone e organizzazioni che hanno operato senza scrupoli, spesso senza essere fermate.

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(Adnkronos) –? “Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente”. Il Papa, nella cattedrale di Acerra, spiega le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Si tratta della prima volta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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