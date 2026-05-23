Leone nella Terra dei Fuochi prima volta di un Papa | Qui per raccogliere le vostre lacrime

Notizia in breve

Un Papa è arrivato nella zona nota come Terra dei Fuochi, per la prima volta. Ha detto di essere lì per ascoltare le testimonianze di chi ha perso familiari a causa dell’inquinamento ambientale. Ha aggiunto che il suo obiettivo era raccogliere le lacrime di chi ha subito danni da attività di persone e organizzazioni che hanno operato senza scrupoli, spesso senza essere fermate.