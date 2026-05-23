Il Papa Leone XIV si è recato nella zona nota come Terra dei Fuochi, suscitando reazioni tra i residenti e attivisti locali. Don Patriciello ha commentato che la visita rappresenta un momento storico, affermando che il Papa ha riconosciuto la validità delle azioni intraprese dalla comunità per affrontare l’inquinamento. Secondo quanto riferito, il Pontefice ha condannato chi ha contaminato il territorio e causato la morte di persone, definendo tali atti come gravemente riprovevoli.

Home > Video > “Questa è una giornata che passerà alla storia. Il Papa è venuto qui per dire che tutto ciò che abbiamo fatto era giusto e che chi ha inquinato la nostra terra e ha ammazzato la nostra gente ha fatto qualcosa di orribile. Ora lasciamo alle spalle le denunce e lavoriamo sulle bonifiche e sulla questione sanitaria”. Così don Maurizio Patriciello, giunto al duomo di Acerra per salutare Papa Leone XIV in visita pastorale alla Terra dei fuochi. Il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), è da sempre in prima linea nella lotta agli sversamenti e ai roghi tossici di rifiuti nella Terra dei fuochi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, don Patriciello: "Giornata storica, il Pontefice è venuto a darci ragione"

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Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi, don Patriciello: Giornata storica

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