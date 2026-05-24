Paolucci Pd all' attacco della giunta Marsilio sulla sanità | Tavolo ministeriale certifica disavanzo 2025 da 122 milioni di euro

Notizia in breve

Il verbale del tavolo ministeriale di dicembre evidenzia un disavanzo di 122 milioni di euro previsto per il 2025 nella gestione della sanità regionale. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale ha commentato che questa certificazione conferma le criticità finanziarie del settore. La documentazione ministeriale è stata pubblicata e riguarda i conti della sanità, con particolare attenzione ai numeri relativi al prossimo anno. La giunta regionale non ha ancora fornito risposte ufficiali sulla questione.