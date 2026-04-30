Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro

Nel 2025, il disavanzo della sanità regionale si attesta a 54 milioni di euro, in calo rispetto alla stima iniziale di 70 milioni. La regione continua il percorso di risanamento dei conti sanitari, dopo aver annunciato il pareggio di bilancio previsto per il 2026. La revisione in positivo del bilancio sanitario del 2025 arriva a seguito di interventi e aggiustamenti nei conti pubblici del settore.

Prosegue il percorso di risanamento dei conti della sanità dell’Emilia-Romagna. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, il pareggio di bilancio per il 2026, è stata rivista in positivo anche la chiusura del bilancio sanitario regionale 2025: dopo una prima stima di un deficit di 70 milioni di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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