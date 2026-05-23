Jannik Sinner si sta concentrando esclusivamente sul torneo di Parigi, allenandosi con il belga Alexander Blockx, attualmente al 36° posto nel ranking ATP. Nel frattempo, Paolini non parteciperà al doppio, e Errani giocherà in coppia con Tagger.

Roma, 23 maggio 2026 – Jannik Sinner si sta separando da tutto quello che può distrarlo. Ieri a Parigi si è allenato con il belga Alexander Blockx, che occupa la posizione 36 nel ranking Atp. Sono state due ore iniziate sul campo 6 e concluse sul Philippe Chatrier dove il numero uno del mondo ha dimostrato di non voler perdere neppure un secondo. Tosto, molto concentrato, con il preciso obiettivo di neutralizzare la convinzione comune che lo considera la stella di questo Roland Garros mentre tutti gli altri vivranno di luce riflessa. Una trappola in cui l’altoatesino non vuole cadere sapendo quanto può essere pericoloso sottovalutare l’avversario in partite che possono arrivare al quinto set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner verso il Roland Garros allontana le distrazioni e la ‘trappola’ del favorito. Niente doppio per Paolini, Errani in coppia con Tagger

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Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

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