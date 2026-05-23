Jasmine Paolini ha deciso di non partecipare al torneo di doppio di Roland Garros, rinunciando alla possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso anno con Sara Errani. La giocatrice italiana non figura nel tabellone del doppio femminile, lasciando il posto a un altro team. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio del torneo, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

Jasmine Paolini non prenderà parte al torneo di doppio del Roland Garros e non potrà così difendere il titolo conquistato un anno fa insieme a Sara Errani. La decisione è stata presa a causa di un lieve problema a un piede che ha spinto la tennista toscana a concentrarsi esclusivamente sul torneo di singolare. Errani giocherà con Lilli Tagger L’assenza di Paolini libera dunque Sara Errani, che prenderà parte al doppio in coppia con la giovane austriaca Lilli Tagger. Per la coppia azzurra sfuma così la possibilità di difendere il titolo conquistato nella passata edizione dello Slam parigino. Forfait anche di Arthur Fils Nel torneo maschile arriva invece il ritiro del francese Arthur Fils, numero 19 del ranking Atp, già costretto ad abbandonare gli Internazionali d’Italia per un problema all’anca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, Paolini rinuncia al doppio: niente difesa del titolo con Errani

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