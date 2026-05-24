Pagamenti Inps il calendario dal 25 al 31 maggio | la data per l’Assegno di inclusione

Da quifinanza.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra il 25 e il 31 maggio, l’Inps effettuerà gli ultimi pagamenti del mese, tra cui la seconda finestra dell’Assegno di inclusione. La data prevista per l’accredito di questa prestazione è prossima alla fine del mese di maggio. Nessuna variazione è stata comunicata rispetto alle consuete modalità di pagamento. La somma sarà disponibile sui conti correnti o carte dei beneficiari in questa finestra temporale.

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L’ Inps si prepara a eseguire, la prossima settimana, gli ultimi pagamenti del mese di maggio. Quello più importante riguarda la seconda finestra dell’ Assegno di inclusione, che arriverà a pochi giorni dalla fine del mese. Non si tratta però dell’unica distribuzione di fondi che l’Istituto attuerà negli ultimi sette giorni di maggio. Tra lunedì 25 e domenica 31 maggio, infatti, potrebbero arrivare anche alcuni pagamenti legati alla Naspi e alla Dis-Coll, a seconda della data in cui le persone che ne hanno diritto hanno smesso di lavorare, prima di iniziare a ricevere il sussidio. Il pagamento dell’Assegno di inclusione. L’ultima data fissa in cui l’Inps elargirà pagamenti a maggio riguarda l’ Assegno di inclusione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Pagamenti INPS Maggio 2026: calendario TUTTE le date per ADI, Assegno Unico, NASpI e Pensioni

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