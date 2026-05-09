Assegno unico Inps di maggio calendario dei pagamenti e come sbloccare l’erogazione

A maggio 2026, milioni di famiglie italiane attendono il pagamento dell’Assegno unico erogato dall’INPS. Sono stati pubblicati il calendario dei pagamenti e le procedure per sbloccare l’erogazione dell’assegno. Le date di accredito sono state comunicate dall’ente previdenziale e riguardano diverse categorie di beneficiari, con alcune variazioni rispetto ai mesi precedenti. Le istruzioni per eventuali richieste di assistenza sono state rese disponibili online.

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Anche a maggio 2026 milioni di famiglie italiane aspettano il pagamento dell’Assegno unico. L’ Inps, confermando il calendario dell’Assegno unico 2026 nelle sue passate comunicazioni, ha reso noto che gli accrediti partiranno intorno alla metà del mese, con differenze tra chi non ha subito variazioni nella domanda e chi invece ha modificato la propria situazione familiare o reddituale. Calendario Assegno unico di maggio 2026. Per la maggior parte dei beneficiari, quelli che non hanno comunicato variazioni rispetto al mese precedente, il pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico sarà effettuato nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico Inps di maggio, calendario dei pagamenti e come sbloccare l’erogazione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE Notizie correlate Leggi anche: Il calendario dei pagamenti Inps di marzo, dall’Assegno unico alla Naspi Pagamenti maggio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico fino alla Naspi: il calendario completo dell'InpsL'Inps ha definito le tempistiche per i pagamenti delle principali prestazioni previste per il mese di maggio 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pagamenti Inps di maggio 2026, le date da segnare sul calendario; Assegno unico: INPS estende la video guida personalizzata anche ai pagamenti bloccati oltre i 1.000 euro; Pagamenti Inps di maggio, quando arrivano pensione, Naspi, Adi e Assegno unico; Pagamenti Inps maggio 2026, dalle pensioni all'Assegno unico alla Naspi: il calendario completo. Assegno Unico maggio 2026: ecco quando arriva il pagamento INPS a Ragusa e provinciaAssegno Unico maggio 2026: scopri le date ufficiali di pagamento INPS, il calendario fino a dicembre e come recuperare gli arretrati. Leggi ... quotidianodiragusa.it Pagamenti INPS maggio 2026: tutte le date ufficiali di AUU, ADI, SFL e bonusA maggio 2026 torna centrale il tema dei pagamenti erogati dall’INPS, con milioni di famiglie e beneficiari in attesa di conoscere le date precise di accredito. Tra assegno unico, misure di inclusione ... pensionipertutti.it È in corso un nuovo tentativo di truffa tramite mail con l'utilizzo del seguente dominio: hxxps[://]www[.]agg-inps[.]it/I/home[.]html Non cliccate sul link e non fornite nessun dato! Inps Comunica x.com