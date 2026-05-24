Ovadia a Pollenzo | ‘Carlin ha reso il cibo una rivoluzione sociale

Notizia in breve

A Pollenzo, un intervento ha ricordato come Carlin abbia trasformato il cibo in una rivoluzione sociale. Si è parlato di come un gruppo di persone senza fissa dimora abbia coinvolto la politica attraverso il cibo. Inoltre, sono stati citati due amici che hanno condiviso un’esperienza su una radio libera, contribuendo a questa trasformazione. L'evento ha evidenziato il ruolo del cibo come strumento di cambiamento sociale, senza approfondire i dettagli di nomi o contesti specifici.