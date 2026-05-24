Ovadia a Pollenzo | ‘Carlin ha reso il cibo una rivoluzione sociale
A Pollenzo, un intervento ha ricordato come Carlin abbia trasformato il cibo in una rivoluzione sociale. Si è parlato di come un gruppo di persone senza fissa dimora abbia coinvolto la politica attraverso il cibo. Inoltre, sono stati citati due amici che hanno condiviso un’esperienza su una radio libera, contribuendo a questa trasformazione. L'evento ha evidenziato il ruolo del cibo come strumento di cambiamento sociale, senza approfondire i dettagli di nomi o contesti specifici.
?? Punti chiave Come ha trasformato un gruppo di sbandati la politica in cibo? Chi sono i due amici che hanno condiviso la radio libera? Perché la filosofia della Langa può influenzare le abitudini globali? Come si protegge la biodiversità attraverso le scelte quotidiane a tavola??? In Breve Ovadia ricorda il legame con Petrini nato cinquantacinque anni fa in radio libera. La filosofia di Slow Food nasce dal legame tra uomo e terra della Langa. Il movimento promuove la biodiversità come resistenz . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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