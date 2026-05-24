ostruzionismo grave esposto fdi al prefetto

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato un esposto al Prefetto, denunciando un grave ostruzionismo durante una riunione. Secondo quanto riferito, sarebbero state violate regole democratiche e procedure ufficiali. L’esposto accusa comportamenti ostruzionistici da parte di alcuni partecipanti, che avrebbero impedito lo svolgimento regolare dei lavori consiliari. La questione riguarda l’atteggiamento di alcuni membri nel corso di una seduta pubblica.

"Regole democratiche calpestate". I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Nicolò Stella e Gianpaolo Quercetani, entrambi componenti della 4ª Commissione consiliare permanente ("Cultura, Scuola e Sport"), hanno inviato un esposto formale al Prefetto di Pisa per denunciare una situazione di "stasi operativa" e "grave ostruzionismo" all’interno del Comune di Pontedera. E specificatamente nella 4° Commissione permanente. "Al centro della contestazione – spiegano da FdI – vi è il sistematico svuotamento delle funzioni preparatorie, istruttorie e di vigilanza che lo statuto e il regolamento comunale affidano alle commissioni". Secondo i due... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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