L’esposto al prefetto A Brugherio solo una quota di mille euro

Il Movimento 5 Stelle di Monza e Brianza ha presentato un esposto al prefetto riguardo a una questione finanziaria a Brugherio, coinvolgendo una somma di mille euro. La protesta è guidata da Marco Fumagalli, che ha annunciato l’azione attraverso comunicati ufficiali. La questione riguarda una cifra ritenuta significativa dai rappresentanti del movimento, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa iniziativa. La vicenda si inserisce in un contesto di contestazioni locali guidate dal gruppo politico.

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Il Movimento 5 Stelle Monza e Brianza torna all’attacco. A guidare la protesta è Marco Fumagalli (nella foto), referente provinciale del M5S ed ex consigliere regionale, che ha inviato una formale richiesta di intervento al prefetto Enrico Roccatagliata e al sindaco di Brugherio, Roberto Assi, con copia ai primi cittadini di Monza e Limbiate e al presidente della Provincia. Nel mirino c’è la partecipazione societaria del Comune di Brugherio in BrianzAcque: una quota simbolica da 1.000 euro, pari allo 0,00008% del capitale, fissata nel 2003 e mai aggiornata nonostante il conferimento, nel 2017, della rete idrica comunale. "Si tratta di asset dal valore di milioni di euro – denuncia Fumagalli – ma al Comune non è stato riconosciuto alcun aumento di partecipazione, in contrasto con lo statuto che prevede quote proporzionali ai conferimenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’esposto al prefetto. A Brugherio solo una quota di mille euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spazio negato ai Canottieri. Esposto al prefetto di Orbetello Bene ComuneORBETELLO "Il Comune nega gli spazi per l’assemblea pubblica nella sala dei Canottieri, quindi ci troveremo per protesta al Parco dell’Idroscalo. M5S al Prefetto: esposto contro Bandecchi per la Ternana? Domande chiave Chi ha firmato l'esposto al Ministero contro la gestione Bandecchi? Come si intrecciano il progetto dello stadio e la clinica...