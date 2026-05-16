Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto presso il Prefetto rivolto al Ministero, contestando la gestione di Bandecchi sulla Ternana. L'esposto è stato firmato da alcuni membri del movimento, ma non sono stati resi noti i nomi specifici. Nel documento si fa riferimento a una presunta connessione tra il progetto dello stadio e una clinica privata, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di questa interrelazione. La questione riguarda anche aspetti amministrativi e autorizzativi legati ai progetti in corso.

? Domande chiave Chi ha firmato l'esposto al Ministero contro la gestione Bandecchi? Come si intrecciano il progetto dello stadio e la clinica privata? Perché il TAR ha annullato la determina comunale sulla clinica? Quali sono le conseguenze legali per il sindaco secondo il TUEL??? In Breve Accuse di conflitto d'interessi verso Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista. Progetto stadio-clinica espone il Comune a costi fino a 44 milioni di euro. TAR annulla determina comunale p . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S al Prefetto: esposto contro Bandecchi per la Ternana

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