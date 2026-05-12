Durante la partita tra Cagliari e Udinese, giocatori e ufficiali hanno riferito che durante il match, uno dei calciatori ha accusato un avversario di avergli rivolto commenti di natura razzista. Il Giudice Sportivo ha reso noto un comunicato in cui si specificano le accuse e le eventuali sanzioni. La vicenda riguarda le dichiarazioni fatte in campo e le successive decisioni ufficiali prese dall’autorità sportiva.

2026-05-12 18:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Nel corso di Cagliari-Udinese, Keinan Devis ha accusato Alberto Dossena di offese di stampo razzista. Sul campo gli animi si sono scaldati moltissimo e al termine dell’incontro il club bianconero ha quindi pubblicato un durissimo comunicato: “ Udinese Calcio esprime massima solidarietà e pieno supporto a Keinan Davis oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Caso Davis-Dossena: il comunicato del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

L'Udinese vince a Cagliari 2-0. Accuse di razzismo, lite Davis-DossenaAGI - L’Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari.

Caos Cagliari-Udinese: accuse di razzismo e scontro social tra Davis e DossenaUn sabato di calcio tra Cagliari e Udinese si è trasformato in una pomeriggio di altissima tensione, spostando il confronto dal rettangolo verde ai...

Argomenti più discussi: Insulti razzisti, Davis furioso a Cagliari contro Dossena e Karlstrom accusa: Non ho parole; ? Davis: Dossena razzista, mi ha chiamato scimmia! Arriva la risposta; ? Insulti razzisti di Dossena a Davis? L'Udinese al fianco dell'attaccante; Insulti razzisti a Davis, Dossena squalificato? La decisione.

Pagina 3 | Caso Davis-Dossena: il comunicato del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismoNel corso di Cagliari-Udinese, Keinan Devis ha accusato Alberto Dossena di offese di stampo razzista. Sul campo gli animi si sono scaldati moltissimo e al termine dell'incontro il club bianconero ha q ... tuttosport.com