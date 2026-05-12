TS – Caso Davis-Dossena | il comunicato del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismo

Da justcalcio.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Cagliari e Udinese, giocatori e ufficiali hanno riferito che durante il match, uno dei calciatori ha accusato un avversario di avergli rivolto commenti di natura razzista. Il Giudice Sportivo ha reso noto un comunicato in cui si specificano le accuse e le eventuali sanzioni. La vicenda riguarda le dichiarazioni fatte in campo e le successive decisioni ufficiali prese dall’autorità sportiva.

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2026-05-12 18:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Nel corso di Cagliari-Udinese, Keinan Devis ha accusato Alberto Dossena di offese di stampo razzista. Sul campo gli animi si sono scaldati moltissimo e al termine dell’incontro il club bianconero ha quindi pubblicato un durissimo comunicato: “ Udinese Calcio  esprime massima solidarietà e pieno supporto a  Keinan Davis  oggetto di vergognosi insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria nel corso della partita di questo pomeriggio. Il Club ribadisce la ferma condanna di simili atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport che amiamo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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