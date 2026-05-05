Al Roland Garros 2026, alcune tenniste stanno valutando l’ipotesi di boicottare il torneo se i premi in denaro non verranno adeguatamente aumentati. La questione ha generato discussioni tra le giocatrici, con alcune di loro che si sono espresse sulla necessità di rimanere unite in questa eventualità. La possibilità di non partecipare al secondo torneo del Grande Slam della stagione sta suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.

Scoppia la grana legata ai premi al Roland Garros 2026 di tennis ed inizia a serpeggiare tra le atlete la possibilità di boicottare il secondo torneo stagionale del Grand Slam, con diverse giocatrici che aprono a questa possibilità, qualora ci sia accordo sulla scelta di non giocare a Parigi. Quest’anno il Roland Garros ha deciso per un aumento del 9.5% del montepremi rispetto allo scorso anno, per complessivi 61.7 milioni di euro, dei quali 2.8 per i vincitori dei tornei di singolare, ma la cifra è ritenuta insufficiente dai giocatori, in quanto non proporzionata alla crescita dei ricavi dei tornei dello Slam. La questione tiene banco nelle principali conferenze stampa odierne a Roma, e la domanda sul tema viene posta anche a Jasmine Paolini: “Quello dei premi è un tema che sta girando tra noi atleti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, tenniste pronte al boicottaggio in caso di premi non adeguati. Paolini: “Bisogna essere unite”

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