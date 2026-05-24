Organici ATA 2026-27 | Taglio collaboratori scolastici particolarmente grave profilo essenziale per il funzionamento delle scuole Il punto di Dal Pino Anief

Dopo l'incontro tra Ministero e sindacati del 15 maggio sugli organici ATA per il biennio 2026-2027, Cristina Dal Pino di Anief ha commentato durante una diretta su Orizzonte Scuola tv. Ha evidenziato che il taglio dei collaboratori scolastici risulta particolarmente grave, considerando il ruolo essenziale di questa figura per il funzionamento delle scuole. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui numeri o sulle decisioni prese durante la riunione.

Dopo la riunione tra Ministero e Sindacati del 15 maggio sugli organici del personale ATA 202627, Cristina Dal Pino di Anief ha fatto il punto durante una diretta di Orizzonte Scuola tv. Al centro il taglio dei collaboratori scolastici nelle scuole superiori. Quali sono i contenuti principali dell’informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 20262027? L’informativa ha riguardato le dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. È stata presentata la bozza di circolare sul decreto interministeriale con le relative tabelle, che costituiscono parte integrante del provvedimento. Il quadro complessivo conferma una dotazione organica pari a 194. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie

Notizie e thread social correlati

Organici ATA 2026/27, tagli ai collaboratori scolastici. I Sindacati attaccano: “A rischio sicurezza e vigilanza”Venerdì 15 maggio si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’informativa sugli organici ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie. SPECIALE con Dal Pino (Anief) LIVE alle 16:00Oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta un’informativa sulle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie. SPECIALE con Dal Pino (Anief); Taglio Personale ATA: 2.174 Posti in Meno, Allarme ANIEF; ORGANICI ATA 2026/27 – Nulla di nuovo – Ancora TAGLI! La Uil Scuola chiede un organico funzionale e stabile a tutela degli studenti e dei lavoratori; ATA, taglio di 2.174 posti dal 2026/2027, ANIEF: rappresenta un colpo pesantissimo all’organizzazione delle scuole italiane.

Organici ATA 2026/27, oltre 2.000 posti in menoIl 15 maggio scorso, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è tenuto un’incontro con le Organizzazioni sindacali per sottoporre l’informativa relativa alle dotazioni organiche del person ... ilgolfo24.it

Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie. SPECIALE con Dal Pino (Anief)Si è svolta, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’informativa relativa alle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27. Secondo la bozza prestata dall’Amministr ... orizzontescuola.it