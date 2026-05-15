Organici ATA 2026-27 riunione al Ministero | oltre 194mila posti Le ultime notizie SPECIALE con Dal Pino Anief LIVE alle 16 | 00

Oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta un’informativa sulle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Sono stati annunciati oltre 194.000 posti disponibili per questa categoria di personale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un passaggio importante per le assunzioni e la pianificazione delle risorse umane nelle scuole italiane per il prossimo anno. È prevista anche una diretta con un rappresentante sindacale alle ore 16:00.

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