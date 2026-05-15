Organici ATA 2026-27 riunione al Ministero | oltre 194mila posti Le ultime notizie SPECIALE con Dal Pino Anief LIVE alle 16 | 00
Oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta un’informativa sulle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Sono stati annunciati oltre 194.000 posti disponibili per questa categoria di personale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni scolastiche. Si tratta di un passaggio importante per le assunzioni e la pianificazione delle risorse umane nelle scuole italiane per il prossimo anno. È prevista anche una diretta con un rappresentante sindacale alle ore 16:00.
Si è svolta, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’informativa relativa alle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Secondo la bozza prestata dall’Amministrazione, la dotazione organica complessiva prevista è pari a 194.303 posti, derivante dalla somma delle dotazioni regionali suddivise tra i diversi profili professionali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Organici ATA 2026-27, riunione al Ministero: oltre 194mila posti. Le ultime notizie
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Mobilità ATA 2026, le info utili per compilare senza errori la domanda. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Venerdì 27 marzo alle 16:00
Graduatorie ATA 24 mesi: preferenze e servizi. Le info utili per inoltrare al meglio la domanda. QUESTION TIME con Dal Pino (Anief) LIVE Mercoledì 6 maggio alle 18:00La scadenza per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi è fissata al prossimo 19 maggio.