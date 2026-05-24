Oli esausti nei tombini gestione illecita di rifiuti | sigilli all' officina scatta la denuncia
La Polizia Stradale di Brescia ha sequestrato un'officina meccanica situata vicino al fiume Mella a causa di oli esausti smaltiti illegalmente nei tombini. Sono stati trovati rifiuti senza adeguate certificazioni e sono state contestate irregolarità nella gestione dei materiali. È stata disposta la chiusura dell’attività e è stata presentata una denuncia per gestione illecita di rifiuti. L’operazione si è svolta nel corso di controlli mirati sul rispetto delle norme ambientali.
Blitz della Polizia Stradale di Brescia in un’officina meccanica della città, a pochi passi dal fiume Mella. In collaborazione con il personale specializzato di Arpa Lombardia, gli agenti hanno ispezionato l'attività. nell’ambito di una serie di controlli mirati alla verifica del rispetto delle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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