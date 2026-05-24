Oli esausti nei tombini gestione illecita di rifiuti | sigilli all' officina scatta la denuncia

Notizia in breve

La Polizia Stradale di Brescia ha sequestrato un'officina meccanica situata vicino al fiume Mella a causa di oli esausti smaltiti illegalmente nei tombini. Sono stati trovati rifiuti senza adeguate certificazioni e sono state contestate irregolarità nella gestione dei materiali. È stata disposta la chiusura dell’attività e è stata presentata una denuncia per gestione illecita di rifiuti. L’operazione si è svolta nel corso di controlli mirati sul rispetto delle norme ambientali.