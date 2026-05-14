Gestione illecita di rifiuti speciali | denuncia per un imprenditore

Durante controlli mirati alla prevenzione e alla repressione della gestione illecita di rifiuti speciali, è stata presentata una denuncia nei confronti di un imprenditore. Sono state sequestrate diverse quantità di materiali considerati rifiuti speciali e sono state contestate violazioni alle normative ambientali. Le operazioni sono state condotte da forze dell’ordine che hanno accertato irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei materiali.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di un opificio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 50 enne del posto, esercitava l’attività artigianale nel settore meccatronico, senza provvedere periodicamente alla corretta gestione dei rifiuti provenienti dal ciclo produttivo. Difatti,...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gestione illecita di rifiuti speciali: denuncia per un imprenditore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Traffico illecito di rifiuti ed estorsione, 20 denunce Notizie correlate Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigianoTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Mugnano del Cardinale (AV): Gestione illecita di rifiuti specialiSanità digitale e innovazione: EIT Health lancia due nuove call europee, fino a 850 mila euro per progetto per rafforzare ricerca Regione Campania,... Temi più discussi: Canile sequestrato per motivi igienico-sanitari e gestione illecita dei rifiuti: una denuncia; Gestione illecita di rifiuti: sanzionata una persona durante alcuni controlli della capitaneria di porto a Trapani; Gestione illecita dei rifiuti, precarie condizioni igienico sanitarie e lavoratori in nero: sequestrato un canile; Abbandono rifiuti: 10 denunciati in un mese a Casciana Terme Lari. I Carabinieri Forestali hanno denunciato la titolare di una conceria a Serino per gestione illecita di rifiuti pericolosi e violazioni ambientali. #Irpinia #Campania #Cronaca x.com Gestione illecita di rifiuti speciali, artigiano denunciatoMIRABELLA ECLANO- Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in ... irpinianews.it Illecita gestione dei rifiuti e riciclaggio di autoveicoli e pezzi di ricambio: cinque denunceUn'officina di manutenzione e riparazioni meccaniche specializzata in impianti elettronici per autoveicoli non in regola con le norme sulla sicurezza e priva delle necessarie autorizzazioni previste p ... rainews.it