Durante un controllo nella Bassa, la Polizia Stradale di Brescia, con il supporto di tecnici dell’Arpa, ha scoperto un'officina per auto operante senza autorizzazioni e coinvolta nella gestione illecita di rifiuti. L’indagine ha portato al sequestro di veicoli e materiali, e all’identificazione di un imprenditore coinvolto nelle attività illegali. Sono in corso ulteriori verifiche sulla normativa ambientale e sulla sicurezza sul lavoro.

Gli agenti hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda di trasporto merci per conto terzi con sede nel comune di Gambara. L’accertamento si è subito trasformato in un’operazione più complessa del previsto, da cui è emersa una serie di irregolarità rilevanti sotto diversi profili. All’interno dell’area aziendale, sia nel capannone sia negli spazi esterni, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti speciali gestiti in modo non conforme alla legge: fusti contenenti oli esausti, filtri, pneumatici usurati e vari ricambi meccanici. Il tutto era stoccato senza il rispetto delle disposizioni del Testo Unico Ambientale. Una gestione ritenuta illecita, soprattutto perché per questo tipo di rifiuti è obbligatoria la tracciabilità, elemento fondamentale per prevenire smaltimenti pericolosi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Officina per auto abusiva, gestione illecita dei rifiuti: nei guai imprenditore

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