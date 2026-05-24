Un ex calciatore greco di 34 anni, che ha giocato in Italia con Bologna e Sampdoria, è stato coinvolto in un grave incidente in moto a Giannina. È in condizioni critiche e la sua vita è a rischio. La polizia ha confermato che l’incidente è avvenuto questa mattina, senza dettagli sulle cause. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Sta rischiando la vita, Marios Oikonomou. Il 34enne ex difensore greco, che in Italia ha militato tra le altre squadre con Bologna e Sampdoria, è rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale a Giannina, in Grecia. Mentre viaggiava sulla sua motocicletta, il giocatore ritiratosi nel 2024 si è schiantato contro un'auto che stava facendo una inversione di marcia riportando gravi lesioni alla testa. Ora Oikonomou versa "in condizioni estremamente critiche" e "sta lottando per la vita", riferiscono i media greci. Oikonomou in carriera vanta 6 presenze nella Nazionale ellenica, 48 partite in Serie A e 32 in Serie B vestendo le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oikonomou, l'ex Serie A rischia la vita: tragico incidente in moto

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