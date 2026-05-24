Un ex difensore di calcio ha avuto un incidente in moto, scontrandosi con un’auto. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in una strada urbana, nessun altro coinvolto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Nessuna informazione su eventuali responsabilità o cause.

Marios Oikonomou, ex difensore greco e vecchia conoscenza del calcio italiano (ha giocato nel nostro paese dal 2013 al 2018, più una parentesi nel 2023) è in terapia intensiva dopo un incidente in moto in cui è stato coinvolto nella città dove è nato, Giannina. Secondo quanto riportato da Sport 24 si è scontrato con un'automobile guidata da un uomo di 63 anni. Oikonomou è stato subito soccorso e ricoverato nell'ospedale Hatzikostas dove è stato operato per le gravi ferite alla testa. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero critiche. Difensore centrale di 1.90, Oikonomou era arrivato in Italia nel 2013, ha vestito la maglia di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente in moto, scontro con un'auto: l'ex difensore di Bologna e Samp Oikonomou in condizioni critiche

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