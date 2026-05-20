Portato in ospedale insulta i sanitari e dà in escandescenze Un 34enne arrestato ad Empoli

Nella notte del 15 maggio, un uomo di 34 anni è stato portato in ospedale a Empoli, dove ha iniziato a comportarsi in modo violento. Durante la permanenza nel pronto soccorso, ha insultato i sanitari e ha causato danni, dando in escandescenze. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, con l’accusa di danneggiamento. L’uomo, di origine nigeriana, è stato preso in custodia nelle ore successive.

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Empoli, 20 maggio 2026 – E’ stato arrestato con l’accusa di danneggiamento il 34enne di origine nigeriana che nella notte del 15 maggio scorso ha dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’uomo era stato portato in ospedale a causa di un evidente stato di alterazione psico fisica. L’uomo, una volta dentro la struttura, ha cominciato ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale sanitario, insultando e minacciando i presenti. I danneggiamenti. L’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi alle cure mediche, dopodichè ha se l’è presa con tutto ciò che aveva a portata di mano. Mentre cercava di allontanarsi ha anche colpito un contenitore per rifiuti speciali, danneggiandolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Portato in ospedale, insulta i sanitari e dà in escandescenze. Un 34enne arrestato ad Empoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Empoli, panico in ospedale: paziente dà in escandescenze e distrugge mobili. Sanitari si rifugiano in una stanzaEMPOLI (FIRENZE) – Momenti di paura nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura (Ufc Sma) dell’ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) dove nella... Dà in escandescenze nel parcheggio dell'ospedale: poliziotti evitano il peggio, arrestatoBRINDISI - Si sono vissuti momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 aprile, nel parcheggio esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi...