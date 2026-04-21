Lo scorso lunedì mattina, nel reparto geriatria di un ospedale cittadino, un uomo ha minacciato di morte il personale sanitario. La motivazione alla base delle minacce sarebbe stata la richiesta di un certificato di morte per un suo parente. L'episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e ha attirato l’attenzione sulla tensione tra utenti e operatori sanitari. La situazione è stata gestita dalle autorità presenti sul posto.

Minaccia di morte il personale sanitario per avere il certificato di morte di un suo parente: è successo nel reparto geriatria dell’ospedale Maggiore lo scorso lunedì mattina (20 aprile). Come riporta Il Piccolo, l’uomo si è presentato in reparto e ha minacciato di uccidere tutti i sanitari in.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Irruzioni di “quelli del No” in una sede di FdI a Prato. Insulti e minacce di morte ai sostenitori del SìA poche ore dall’apertura dei seggi per il referendum costituzionale, si è verificato “un grave episodio con insulti e minacce” presso la sede...

Caos in centro: minacce di morte ai carabinieri e arrestoTeramo - Tensione in piazza San Francesco: un 37enne tenta di sottrarre una motosega, aggredisce i militari e viene fermato dopo una colluttazione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificato; Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: Denunceremo; Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito; Paura a Fonni, carabinieri minacciati di morte – Ecco che cosa sappiamo.

Roma, minacce di morte e botte a madre e fratello: 36enne arrestato a Tor Bella Monaca dopo l’intervento dei carabinieriRoma, 36enne arrestato a Tor Bella Monaca, minacce e violenze contro madre e fratello. Danneggiata anche l’auto ... affaritaliani.it

Taranto, minaccia di morte la madre e la sorella chiedendo soldi: arrestato 65enneCalci e pugni alla porta di casa della sorella per farsi aprire. Arrestato in flagranza dai carabinieri con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia Avrebbe colpito con calci e pugni la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pescara. Il consigliere civico spiega: “Minacce di un pregiudicato che non ha gradito le mie ultime azioni a tutela della legalità accanto a Francine, la donna coraggio che combatte in via Tavo la malavita” #ilcentro #politica #minacce #pescara #droga facebook

Ideologia neonazista, armi stampate in 3D e minacce di morte: arrestato un 17enne, tradito da una chat su Telegram - Il video x.com