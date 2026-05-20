Peter Thiel lancia Objection il tribunale online basato sull’intelligenza artificiale che scheda e minaccia i giornalisti
Un nuovo tribunale online, chiamato “Objection”, è stato avviato e utilizza l’intelligenza artificiale per esaminare il lavoro dei giornalisti. Il sistema permette di svolgere un processo in 72 ore, analizzando i casi e le accuse rivolte ai professionisti dell’informazione. La piattaforma si propone di automatizzare alcune fasi giudiziarie, offrendo una valutazione rapida e digitale delle contestazioni. Questo progetto ha suscitato reazioni diverse, con alcuni critici che sollevano preoccupazioni sulla sua applicabilità e trasparenza.
Un processo in 72 ore per valutare, attraverso l’intelligenza artificiale, il lavoro dei giornalisti investigativi, verificare inchieste e attribuire punteggi di affidabilità ai reporter: è l’obiettivo?di “Objection”, la nuova startup statunitense lanciata da Peter Thiel, fondatore di Palantir,?e fautore della nuova “ Repubblica tecnologica ” tra AI e Stato. “Oggi, chiunque può pubblicare accuse. Quasi nessuno può permettersi di confutarle. Objection cambia le cose” è lo slogan con il quale viene presentata la piattaforma capeggiata dall’imprenditore australiano Aron D’Souza, già noto alle cronache per aver organizzato le “Olimpiadi dei dopati”, competizione che ha l’obiettivo esplicito di rendere legale l’utilizzo di farmaci illegali. 🔗 Leggi su Tpi.it
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