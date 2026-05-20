Peter Thiel lancia Objection il tribunale online basato sull’intelligenza artificiale che scheda e minaccia i giornalisti

Un nuovo tribunale online, chiamato “Objection”, è stato avviato e utilizza l’intelligenza artificiale per esaminare il lavoro dei giornalisti. Il sistema permette di svolgere un processo in 72 ore, analizzando i casi e le accuse rivolte ai professionisti dell’informazione. La piattaforma si propone di automatizzare alcune fasi giudiziarie, offrendo una valutazione rapida e digitale delle contestazioni. Questo progetto ha suscitato reazioni diverse, con alcuni critici che sollevano preoccupazioni sulla sua applicabilità e trasparenza.

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