Una startup fondata da Peter Thiel utilizza l’intelligenza artificiale per valutare la qualità delle notizie e il giornalismo. Tra chi si oppone a questa tecnologia c’è Aron D’Souza, avvocato che nel 2016 ha coordinato la causa contro Gawker Media, conclusa con una sentenza da 140 milioni di dollari e la chiusura del sito. La questione riguarda l’impiego di sistemi automatizzati per giudicare contenuti giornalistici e i rischi associati a questa pratica.

Aron D’Souza conosce bene il prezzo della verità. Nel 2016 ha guidato la strategia legale che ha portato al fallimento di Gawker Media: dieci anni di battaglie finanziate da Peter Thiel, fino alla sentenza da 140 milioni che ha costretto la redazione a chiudere. Quell’operazione D’Souza la chiama “filantropia”. Adesso l’ha industrializzata. Si chiama Objection: startup lanciata il 15 aprile 2026 con seed funding da Thiel e dall’imprenditore tech Balaji Srinivasan. Basta pagare 2.000 dollari e chiunque può contestare un articolo, attivando quello che D’Souza chiama un “processo giudiziario in 72 ore”. La promessa è quella dell’ accountability. Il prodotto è altro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Objection, la startup di Peter Thiel che usa l’IA per giudicare il giornalismo. Con tutti i rischi del caso: ecco quali

Notizie correlate

Chi è Peter Thiel, il tecno-crociato dell’IA trumpianaChi è Peter Thiel, il tecno-crociato dell’IA trumpiana Nel club oligopolistico dei miliardari di Big Tech, ogni membro ha la propria visione del...

La «schedatura» dei criminali che portò Peter Thiel nel cuore del potereL’esperimento ha un nome in codice, Operazione Laser, e per quasi dieci anni, dal 2011, trasforma Los Angeles in un banco di prova continuo per la...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: IA contro fake news | nasce l’algoritmo che giudica i giornalisti.

Objection, la startup di Peter Thiel che usa l’IA per giudicare il giornalismo. Con tutti i rischi del caso: ecco qualiObjection, la startup di Thiel che usa l’IA giudica il giornalismo. Chris Mattei l'ha definita un racket high-tech per i ricchi e i potenti ... lanotiziagiornale.it

La storia di Peter Thiel, il miliardario che vuole farsi congelare dopo la morte per tornare in vitaPerter Thiel è uno dei miliardari più noti della Silicon Valley. Ha imbroccato due investimenti che hanno segnato la storia della tecnologia. Il primo è stato PayPal. Nel 1998 Thiel ha fondato ... fanpage.it