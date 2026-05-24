Cercasi tata disperatamente | trama e curiosità sul film con Elena Radonicich

Domenica 24 maggio, sbarca su Rai 1 Cercasi tata disperatamente, la commedia romantica diretta da Laura Chiossone. Il film fa parte della collana Purché finisca bene, il ciclo per la televisione nato nel 2014 che racconta fragilità e desideri dell’Italia contemporanea. Una pellicola delicata e leggera che affronta temi familiari al pubblico della fiction Rai, dal bisogno di reinventarsi ai legami familiari, fino alla possibilità di trovare un nuovo equilibrio anche nei momenti più difficili. Appuntamento alle 21.30 su Rai 1. Marta Sironi è una donna di 35 anni che sogna di sfondare nel mondo della stand-up comedy. Dopo l’ennesima delusione professionale, tuttavia, si ritrova improvvisamente senza lavoro e senza una casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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