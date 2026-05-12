Torna l’allarme-furti nelle abitazioni Faccia a faccia con i malviventi La ragazza grida loro scappano

Nella serata di ieri si è verificato un tentativo di furto in una residenza. La proprietaria, sorpresa dai malviventi nel suo appartamento, ha urlato attirando l’attenzione e mettendo in fuga i ladri. I due uomini sono usciti immediatamente dall’abitazione e si sono allontanati rapidamente. La donna ha raccontato di averli visti di fronte e di aver gridato per paura, prima che gli uomini si dileguassero.

Quando se li è ritrovata davanti ha urlato per lo spavento e i due ladri hanno fatto "retromarcia" e sono scappati. Una brutta serata quella vissuta da alcune famiglie di Casa del Diavolo, paese che si trova nella zona nord del capoluogo, visto che due "topi d’appartamento" sono entrati in alcune abitazioni alla ricerca di denaro, cellulari e oggetti di valore. E’ accaduto domenica sera, dopo le 21,30, quando al numero di emergenza 112 sono arrivate alcune chiamate – almeno due – di persone che denunciavano l’accaduto. Uno dei "colpi" – a quanto pare finito senza esito – è stato quello in una delle abitazioni che si trovano lungo la Tiberina Nord, la strada che collega i molti paesi di quella zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

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