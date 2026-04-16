Luci smart e lampioni controllati a distanza | a Galliate in arrivo mezzo milione per la nuova illuminazione pubblica

A Galliate, il Comune ha ricevuto oltre 560.000 euro dalla Regione Piemonte per modernizzare l’illuminazione pubblica. Il finanziamento proviene dal programma Fesr 2021-2027 ed è destinato al progetto

Più di 560mila euro dalla Regione Piemonte per trasformare l'illuminazione pubblica di Galliate. Il Comune ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del programma Fesr 2021-2027, destinato al progetto "Galliate smart energy light". L'operazione permetterà di riqualificare l'efficienza energetica.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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