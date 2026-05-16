Illuminazione pubblica nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio | lavori al via dal 18 maggio

Da livornotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 18 maggio, saranno avviati i lavori di sostituzione e potenziamento dei lampioni lungo viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. L’intervento riguarda l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza nelle aree interessate. Le operazioni si protrarranno per alcuni giorni e coinvolgeranno le strade principali di entrambe le arterie. Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune variazioni alla viabilità ordinaria.

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Partirà lunedì 18 maggio un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione di viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. Dalle indagini e dalle misurazioni effettuate sul campo in fase di stesura del progetto, è emerso un quadro di forte. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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