Illuminazione pubblica nuovi lampioni in viale Mameli e viale Cassa di Risparmio | lavori al via dal 18 maggio

A partire da lunedì 18 maggio, saranno avviati i lavori di sostituzione e potenziamento dei lampioni lungo viale Mameli e viale Cassa di Risparmio. L’intervento riguarda l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza nelle aree interessate. Le operazioni si protrarranno per alcuni giorni e coinvolgeranno le strade principali di entrambe le arterie. Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune variazioni alla viabilità ordinaria.

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