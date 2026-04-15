Durante il Vinitaly a Verona, il Ministro Salvini ha parlato della gestione delle risorse idriche in Sicilia, sottolineando l’importanza di avviare lavori per nuove dighe. Ha specificato che è fondamentale assicurare un piano concreto per affrontare l’emergenza idrica e sostenere il settore agricolo nella regione. La questione riguarda principalmente la sicurezza delle forniture idriche e la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Durante il Vinitaly a Verona, il Ministro Salvini ha affrontato il tema della gestione idrica e dei cantieri per le dighe in Sicilia, portando l’attenzione sulla necessità di garantire risorse per l’agricoltura. La questione ha spinto l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Lavoro e del Sociale a richiedere garanzie precise sui tempi di completamento delle opere, segnalando come i ritardi infrastrutturali stiano colpendo duramente la vita di molti cittadini e la produttività del settore agricolo. Oltre l’apertura dei cantieri: la richiesta di cronoprogrammi certi. Il dibattito sulle infrastrutture idriche siciliane si è riacceso dopo le dichiarazioni di Salvini allo stand dedicato alla Sicilia durante la fiera veronese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, emergenza idrica: serve un piano certo per le nuove dighe

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