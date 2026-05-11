Foreste Casentinesi nuovo Regolamento del Parco | a Santa Sofia un incontro per condividere le nuove regole

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Sofia si terrà un incontro pubblico per illustrare il nuovo Regolamento del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Sono previsti altri due incontri per presentare le regole aggiornate. L’obiettivo è condividere con i cittadini le modifiche introdotte nel regolamento e fornire chiarimenti su eventuali dubbi. L’iniziativa si inserisce in un percorso di confronto tra l’amministrazione del parco e la comunità locale.

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Tre incontri pubblici per presentare e condividere il nuovo Regolamento del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Le date fissate sul calendario sono lunedì alle 20.45 al centro culturale “Pertini” di Santa Sofia, mercoledì alle 20.45 nella sede del parco a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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