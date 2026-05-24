Nuova Fiat Pandina 2028 | foto di come sarà dentro e fuori?

La produzione della Fiat Pandina continuerà fino al 2027 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove l’attuale generazione, lanciata nel 2012 e aggiornata con sistemi ADAS, rimarrà in produzione. Nel 2028, sarà presentata una nuova versione, con foto che mostrano l’interno e l’esterno. La linea temporale e il destino del modello sono stati ufficialmente definiti da Stellantis.

Il destino e la linea temporale della Fiat Pandina sono stati delineati chiaramente da Stellantis. L’attuale generazione (quella nata nel 2012 e recentemente aggiornata con i sistemi ADAS obbligatori) continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco fino al 2027. Subito dopo, la Pandina cambierà pelle in modo radicale. La nuova generazione arriverà sul mercato tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Ecco come sarà la futura citycar italiana e come conviverà con la “sorella maggiore” Grande Panda. 1. Filosofia e Posizionamento: La Vera Erede dei 15.000€. A differenza della Grande Panda (che è un crossover di segmento B lungo quasi 4 metri), la nuova Pandina rimarrà una vera citycar “pura”, ultracompatta e accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Fiat Panda 2026 La City Car Economica Che Sta Sorprendendo Tutti!

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