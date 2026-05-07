Si parla di una possibile versione aperta della Fiat Pandina, denominata Spiaggina, che potrebbe essere lanciata nel 2028. La vettura attuale è una citycar compatta, con motore ibrido, progettata per offrire praticità e bassi costi di gestione. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul progetto, ma le voci circolano da tempo nel settore automobilistico riguardo a questa ipotesi di versione a cielo aperto.

La Fiat Pandina di oggi è una citycar semplice, ibrida e molto compatta, pensata per essere pratica ed economica. La nuova generazione attesa intorno al 2028 dovrebbe invece cambiare parecchio, con design più moderno e tecnologia evoluta. Ora facciamo un passo oltre: una Pandina 2028 “Spiaggina” — quindi una versione estiva, libera, quasi da vacanza — nello stile delle storiche Fiat da mare. Concept: Pandina 2028 Spiaggina. Design esterno. La possiamo immaginare così: Carrozzeria aperta (senza porte vere, magari con cordini o mezze portiere). Tetto in tela arrotolabile o completamente removibile. Colori super estivi: turchese acqua. sabbia opaca.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Pandina Spiaggina: dal 2028 la citycar a cielo aperto?

MA LA PANDINA CROSS... NE VALE LA PENA

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