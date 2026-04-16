È in corso una fase di cambiamento per il marchio automobilistico, con la prossima generazione di un modello compatto in fase di sviluppo. Attualmente, la Fiat Pandina in vendita rappresenta la versione attuale, mentre la nuova generazione, prevista tra alcuni anni, si presenta come un’evoluzione futura del veicolo. La differenza tra le due versioni riguarda il design, le caratteristiche tecniche e le innovazioni previste, che saranno svelate nel tempo.

Fiat Pandina. Siamo in un momento di transizione per il marchio, quindi è fondamentale distinguere tra la “Pandina” attuale (quella che vedi oggi in concessionaria) e quella che sarà la sua vera erede, attesa tra qualche anno. Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni e i piani industriali per il futuro: Quando arriverà?. La produzione dell’attuale Pandina a Pomigliano d’Arco è stata confermata almeno fino al 2027, con una possibile estensione al 2029 se le vendite rimarranno alte. La nuova generazione della Pandina (che manterrà il ruolo di citycar ultracompatta sotto i 3,70 metri) non arriverà prima della fine del 2027 o inizio 2028. Un’anteprima sotto forma di concept potrebbe essere svelata già al Salone di Parigi 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Pandina 2028: come sarà il nuovo modello?

Nuova Fiat Pandina 2028! #stellantis

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