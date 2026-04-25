Chenrobyl e il referendum che bloccò quel progetto a Carovigno | Sempre ' no' al nucleare

Quarant'anni dopo l’incidente di Chernobyl, il comitato regionale pugliese di Legambiente ha pubblicato una riflessione intitolata “A quarant'anni da Chernobyl, la Puglia ribadisce il suo no al nucleare”. La nota affronta il tema del referendum che, anni fa, contribuì a bloccare un progetto nucleare a Carovigno, sottolineando come il territorio abbia sempre mantenuto una posizione contraria all’energia nucleare.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del comitato regionale pugliese di Legambiente, dal titolo “A quarant'anni da Chernobyl, la Puglia ribadisce il suo no al nucleare”.Nella notte del 26 aprile 1986 l'esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, nell'attuale Ucraina.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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