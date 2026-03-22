Referendum scommessa Meloni sul Sì Test inevitabile per governo

Il referendum sulla giustizia si svolge oggi e lunedì, coinvolgendo gli elettori nelle urne. La premier ha ribadito che l’esito del voto non influenzerà la stabilità del governo. La campagna elettorale si è concentrata sulla questione referendaria, mentre le dichiarazioni ufficiali sottolineano che il risultato non cambierà le decisioni politiche in corso. La consultazione rappresenta un test per l’amministrazione in carica.

Roma, 22 mar. (askanews) – Il messaggio, sin dall’inizio, non poteva essere più chiaro: le sorti del governo non sono legate all’esito del referendum sulla giustizia che si celebra nelle urne oggi e lunedì. Praticamente dal giorno uno, Giorgia Meloni ha spiegato e ripetuto che non si sarebbe dimessa in caso di sconfitta del sì e ha rigettato così il paragone con il precedente – tirato in ballo continuamente dagli addetti ai lavori – della bocciatura della riforma costituzionale che portò alle dimissioni di Matteo Renzi. Quasi dieci anni dopo, insomma, la presidente del Consiglio si è ben guardata dal ripetere quello schema, ossia dal trasformare la consultazione – come fece allora il suo predecessore – in un voto pro o contro di sé. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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