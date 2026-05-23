Mini Nove Colli Fedelissimi e Dream Team per il sabato della Nove Colli
Il sabato della Nove Colli si è concluso con una serie di eventi che hanno coinvolto i partecipanti e gli appassionati. La manifestazione ha visto la presenza di gruppi come i Fedelissimi e il Dream Team, che hanno animato la giornata. La città si prepara ora alla partenza della corsa, prevista per le sei di domenica mattina, davanti alla Colonia Agip. La giornata ha segnato il pieno di attività in vista dell’appuntamento clou.
Il sabato della Nove Colli è arrivato alla sua conclusione con il pieno degli eventi tradizionale che hanno preparato Cesenatico alla partenza prevista alle 6 di domenica davanti alla Colonia Agip. La mattinata si è aperta la “Social Ride” di Enervit con la partecipazione di 300 cicloamatori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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