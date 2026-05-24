Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo | la Nove Colli 2026 incorona Barbuto e Carrer

Da cesenatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo sono stati protagonisti della Nove Colli 2026, che ha visto trionfare Barbuto e Carrer. Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi hanno partecipato alla gara, che si svolge in Romagna. La manifestazione, considerata una delle più importanti granfondo a livello mondiale, ha attirato un vasto pubblico e numerosi appassionati di ciclismo.

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L’edizione 2026 della Nove Colli entra di diritto nella storia del ciclismo amatoriale. Con oltre 7mila iscritti e ben 43 nazioni rappresentate al via, la manifestazione romagnola ha confermato il suo status di regina assoluta delle granfondo a livello internazionale. Una marea colorata che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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