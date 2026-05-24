Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo | la Nove Colli 2026 incorona Barbuto e Carrer
Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo sono stati protagonisti della Nove Colli 2026, che ha visto trionfare Barbuto e Carrer. Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi hanno partecipato alla gara, che si svolge in Romagna. La manifestazione, considerata una delle più importanti granfondo a livello mondiale, ha attirato un vasto pubblico e numerosi appassionati di ciclismo.
L’edizione 2026 della Nove Colli entra di diritto nella storia del ciclismo amatoriale. Con oltre 7mila iscritti e ben 43 nazioni rappresentate al via, la manifestazione romagnola ha confermato il suo status di regina assoluta delle granfondo a livello internazionale. Una marea colorata che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Mini Nove Colli, Fedelissimi e Dream Team per il sabato della Nove ColliIl sabato della Nove Colli si è concluso con una serie di eventi che hanno coinvolto i partecipanti e gli appassionati.
La coppa nel ricordo dell’eccidio. Martiri Montemaggio incorona BarbutoLa Coppa Martiri Montemaggio si svolge ogni anno in ricordo dell’eccidio dei 19 partigiani uccisi sul Monte Maggio il 28 marzo 1944.