Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo | la Nove Colli 2026 incorona Barbuto e Carrer

Notizia in breve

Il muro del Barbotto e le volate sul traguardo sono stati protagonisti della Nove Colli 2026, che ha visto trionfare Barbuto e Carrer. Oltre 7.000 ciclisti provenienti da 43 paesi hanno partecipato alla gara, che si svolge in Romagna. La manifestazione, considerata una delle più importanti granfondo a livello mondiale, ha attirato un vasto pubblico e numerosi appassionati di ciclismo.