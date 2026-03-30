Mercoledì 1 aprile alle 20.30 si svolgerà alla Sala Estense di Piazza Municipio a Ferrara la terza proiezione della rassegna cinematografica

Mercoledì 1 aprile con inizio alle 20.30 alla Sala Estense di Piazza Municipio a Ferrara è in programma la terza proiezione della rassegna cinematografica ‘La Valle del Cinema’ che, anche quest’anno, propone film dedicati alle eccellenze della cinematografia italiana del secondo dopoguerra. Sullo schermo: ‘Le Notti Bianche’ un film del 1957 diretto da Luchino Visconti, tratto dall'omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij. I protagonisti sono tre: una donna di nome Natalia, un giovane impiegato di nome Mario e uno straniero di cui non si fa mai il nome. Sceneggiato da Luchino Visconti e Suso Cecchi D'Amico, il film è stato interamente girato in interni, nel Teatro 5 di Cinecittà (Roma), anziché a San Pietroburgo, città nella quale la storia originariamente si svolge. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'La Valle del Cinema', in programma la terza proiezione: c'è 'Le Notti Bianche' di Visconti

Articoli correlati

Al via ‘La valle del cinema’, la rassegna dedicata ai film del dopoguerra: il programmaSeconda edizione della rassegna cinematografica dedicata ai film girati nel dopoguerra ‘La valle del cinema’, in programma dal 6 marzo al 24 aprile...

Leggi anche: Le Notti Bianche di Dostoevskij arrivano allo Spazio Diamante

Altri aggiornamenti su 'La Valle del Cinema' in programma la...

Temi più discussi: Il mondo green si dà appuntamento in Valle Pesio: Ecofestival chiude col botto tra cinema e biodiversità; Bif&st al via, da oggi Bari città del cinema. Con l’arte dialogo di pace in riva al Mediterraneo; CINETECA MILANO - All'Arlecchino Maurizio Zaccaro e La Valle di Pietra; Le Notti Bianche alla Sala Estense.

La Valle dei Sorrisi, il film in prima TV su Sky Cinema e NOW: Michele Riondino s'interroga sulla felicitàDopo l'uscita al cinema, La valle dei sorrisi è in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, un thriller che spinge il protagonista ad interrogarsi sulla natura bizzarra della felicità dei s ... comingsoon.it

La valle dei sorrisi, su Sky Cinema il film di Paolo Strippoli con Michele RiondinoÈ in arrivo domani in esclusiva su Sky Cinema La valle dei sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli con Michele Riondino, che esordirà mercoledì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su ... teleblog.it

Home VideoLa valle dei sorrisi: recensione del Blu-Ray del film di Paolo Strippoli su Lost in Cinema - facebook.com facebook