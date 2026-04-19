Attivista del Torino Pride aggredito in strada a Torino Centro | Preso di mira per lo zainetto arcobaleno

Un giovane volontario del coordinamento Torino Pride è stato aggredito nella serata di sabato 18 aprile 2026 nel centro di Torino. Secondo quanto riferito, l’attacco sarebbe stato motivato dalla presenza di uno zainetto con i colori arcobaleno. L’episodio si è verificato in strada, senza che siano ancora state rese note le generalità dell’aggressore o eventuali dettagli sull’accaduto. La polizia sta indagando sull’incidente.

Un giovane volontario del coordinamento Torino Pride è stato aggredito nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, nel pieno centro di Torino. L'episodio è avvenuto mentre il ragazzo stava rientrando a casa dopo aver partecipato al Lovers Film Festival, la storica rassegna cinematografica.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torino: guerriglia urbana per Askatasuna. Poliziotto aggredito e preso a calci. Undici feriti. Meloni: “Colpito lo Stato” Aggressione a Torino: agente in servizio preso di mira da gruppi ostili durante un intervento di ordine pubblicoUn agente di polizia in servizio a Torino è stato circondato e violentemente aggredito da un gruppo di manifestanti ostili durante un intervento di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Attivista del Torino Pride aggredito in strada a Torino Centro: Preso di mira per lo zainetto arcobaleno; L’attivismo è scoprire l’uguaglianza la sinistra spesso fa male a se stessa. Volontario del Torino Pride aggredito a Torino dopo il Lovers Festival(ANSA) – TORINO, 19 APR – Un volontario del Torino Pride ha raccontato di essere stato aggredito in centro a Torino dopo il Lovers Film Festival, in corso in questi giorni con la direzione artistica d ... espansionetv.it Attivista del Torino Pride aggredito in strada a Torino Centro: Preso di mira per lo zainetto arcobalenoUn giovane volontario del coordinamento Torino Pride è stato aggredito nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, nel pieno centro di Torino. L'episodio è avvenuto mentre il ragazzo stava rientrando ... torinotoday.it L'attivista svedese è giunta con una delle imbarcazioni della Flotilla che sono dirette verso Gaza. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione e si è recata subito nella Colonia di San Benedetto dove sarà ospitata con altri attivisti - facebook.com facebook