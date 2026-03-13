Salento nuovo assalto al bancomat | preso di mira lo sportello della Banca di Credito Cooperativo

Nel Salento, un tentativo di furto a un bancomat della Banca di Credito Cooperativo è stato sventato. Gli autori hanno utilizzato la tecnica della marmotta, ma l'azione non è andata a buon fine. La polizia sta indagando sull'episodio, che rappresenta un nuovo episodio di tentativi di furto nella zona. Nessuno è rimasto ferito durante l'evento.

Nuovo tentativo di assalto ad un bancomat nel Salento con la tecnica della marmotta, questa volta fallito. Nella notte, intorno alle 3.30, cinque malviventi a bordo di una Giulietta nera hanno preso di mira lo sportello ATM collocato all'esterno della Banca di Credito Cooperativo di Leverano in Piazza Roma. L'assalto Prima hanno danneggiato l'erogatore delle banconote con un palanchino, poi hanno inserito all'interno del dispositivo l'esplosivo che però ha fatto cilecca. Resisi conto del colpo fallito, hanno ritirato la cosiddetta marmotta e si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi della locale stazione di Leverano.