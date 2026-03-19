Escursionista scivola sul ghiaccio precipita e muore a 65 anni davanti all' amico

Un escursionista di 65 anni è deceduto questa mattina a Frisanco, in provincia di Pordenone, dopo essere scivolato sul ghiaccio e aver subito un incidente fatale. L'uomo si trovava con un amico quando è precipitato. L'episodio si è verificato alle 12, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

FRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.30 a Poffabro di Frisanco, Pordenone, in Valcolvera. Stando a quanto riferisce il soccorso alpino, l'uomo è ruzzolato in un canale per circa 150 metri da 1.300 metri di altezza nell'area compresa tra Casera Valine e Casera Salincheit in un versante esposto a nord, dove c'era ancora abbondante presenza di neve e ghiaccio. A chiamare i soccorsi è stato un compagno di escursione del 65enne. I soccorsi Sul posto è intervenuto l'elisoccorso regionale che ha operato con il supporto di due tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino, trasportati in quota con l'elicottero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amico Articoli correlati Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Precipita per 250 metri sul sentiero innevato del Grappa: giovane escursionista muore davanti agli amiciSei amici partiti per il Bivacco Murelon Scopel sul Grappa hanno vissuto un dramma. Una selezione di notizie su Escursionista scivola Temi più discussi: Scivola sul ghiaccio, muore un escursionista in Friuli; Escursionisti scivolano sul ghiaccio: 26enne in ipotermia e un uomo con la caviglia rotta; Escursionista scivola in un canale innevato e muore, feriti due compagni; Scivola sul sentiero ghiacciato, muore a pochi passi dal bivacco. Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle ... msn.com Scivola sul ghiaccio, muore un escursionista in Friuli(ANSA) - FRISANCO, 19 MAR - Un escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, è morto in un incidente in montagna avvenuto, sopra Poffabro di Frisanco (Pordenone), in Valcolvera. L'allarme è sca ... gazzettadiparma.it Scivola sul ghiaccio, muore un escursionista in Friuli. Era assieme a un amico quando è caduto per decine di metri Un escursionista di 65 anni, residente nel Pordenonese, è morto in un incidente in montagna avvenuto, sopra Poffabro di Frisanco (Pordenone) - facebook.com facebook Tragedia nel Massiccio del Grappa: escursionista scivola per 250 metri e perde la vita x.com