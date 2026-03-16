Medici imputati di lesioni personali gravissime ex paziente del San Giovanni di Dio cita anche l' Asp

Medici sono stati accusati di aver causato lesioni personali gravissime durante un intervento chirurgico presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ex paziente ha riferito che l'operazione, inizialmente considerata risolutiva, si è poi trasformata in un calvario, portando anche alla richiesta di coinvolgimento dell'Asp nel procedimento giudiziario.

Il caso, di presunta malasanità, ha dato vita a un procedimento penale che vede i sanitari imputati per aver agito, secondo gli inquirenti, con negligenza e imperizia Quell'intervento chirurgico doveva essere risolutivo. Si è invece trasformato, secondo l'ipotesi accusatoria, in un calvario dai risvolti giudiziari per alcuni camici bianchi del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. I fatti risalgono al 9 gennaio del 2023, quando una paziente si è sottoposta a un intervento durante il quale, per cause ancora al vaglio della magistratura, avrebbe riportato lesioni personali gravissime. Il caso, di presunta malasanità, ha dato vita a un procedimento penale che vede ora i medici imputati per aver agito, secondo gli inquirenti, con negligenza e imperizia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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