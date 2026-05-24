Roberto Mancini è stato inserito nella lista degli allenatori candidati per il Napoli, dopo che il suo nome era stato escluso in precedenza. Il suo ritorno nel mirino del club è stato riportato dal quotidiano. Mancini non allena una squadra da otto anni, ma ora il suo nome viene considerato tra i possibili candidati per la panchina partenopea. La notizia è stata confermata dal Mattino.

C’è anche Roberto Mancini nel casting degli allenatori del Napoli. Il suo nome era stato ingiustamente escluso e oggi viene citato dal Mattino. È impossibile non pensare a lui visto che è un tecnico in grado di liberarsi agevolmente dalla squadra qatarina dell’Al Sadd e considerato che è il commissario tecnico che ha portato la Nazionale a vincere gli Europei. Sì poi anche lui ha fallito la qualificazione Mondiale ma lui ha più alibi di altri, ci andò vicino, pagò due rigori sbagliati da Jorginho ma ebbe le sue responsabilità rimanendo troppo legato al gruppo che vinse il campionato europeo. Vinse col City e si fece eliminare in Champions dal Napoli di Mazzarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel casting del Napoli entra anche Mancini (che però non allena un club da otto anni)

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