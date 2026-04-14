Sudoku la sfida che allena la mente | il manuale di Alberto Deiana conquista anche Napoli

Il Sudoku è un gioco molto popolare che richiede attenzione e logica, e recentemente un manuale dedicato a questo passatempo ha riscosso successo anche a Napoli. Il libro, scritto dall'autore Alberto Deiana, spiega le tecniche più efficaci per risolvere i puzzle e migliorare le proprie capacità di ragionamento. La pubblicazione ha attirato l'interesse di appassionati e neofiti, diventando un punto di riferimento per chi desidera affinare le proprie competenze con il Sudoku.

Il Sudoku si rivela un vero e proprio allenamento quotidiano per la mente e questo libro ti aiuta a capire tutte le migliori strategie. In un’epoca dominata dallo “scrolling” compulsivo e da un rumore digitale costante, c’è chi invita a fermarsi, respirare e da zero. È proprio questo il messaggio al centro di “Diventa campione di SuDoku”, il manuale firmato da Alberto Deiana, impreziosito dalla prefazione di Barbara Alberti e pubblicato da Albatros Il Filo. Più di un semplice passatempo, il Sudoku si rivela un vero e proprio allenamento quotidiano per la mente. Un gioco antico nel principio — basti pensare al “quadrato latino” studiato da Leonhard Euler — ma diventato fenomeno globale solo negli ultimi vent’anni.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Sudoku, la sfida che allena la mente: il manuale di Alberto Deiana conquista anche Napoli Leggi anche: Palestra digitale, si ’allena’ …la mente Beatrice, arbitra di scacchi a 18 anni: “Ho imparato a studiare con re, regina e pedoni. Così si allena la mente”Milano – “Ho imparato a studiare grazie agli scacchi: allenano la mente, ti aiutano a trovare una strategia.