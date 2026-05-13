Il cantante, noto con il nome d’arte di Enzo Ghinazzi, convive da anni con due donne, Anna Erli e Patricia Abati. Questa situazione rappresenta per lui una cosa molto bella e una condizione a cui si sente abituato. Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi legati a questa convivenza, che vengono commentati nel contesto delle sue esperienze personali. La relazione con entrambe le donne è stata al centro di discussioni e attenzione pubblica.

L a moglie Anna Erli e la compagna Patricia Abati: Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, vive da tempo con entrambe. Una situazione che è tornata alla ribalta nel corso di un’intervista a La Volta Buona, dove l’artista ha sottolineato le difficoltà del suo ménage familiare. Come ottenere foto di matrimonio autentiche e belle da riguardare X Pupo e le difficoltà di vivere con due donne. « Per mantenere certi rapporti a tre bisogna avere tanti soldi. Altro che tre cuori e una capanna, servono tre cuori e tante capanne», ha confessato, facendo riferimento alle sue case in giro per l’Italia. Due relazioni che si sono incrociate a pochi anni di distanza l’una dell’atta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante vive con due donne da anni, una cosa che trova molto bella e che per lui oggi è la normalità. Ci sono, però, anche dei lati negativi. Ecco quali

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